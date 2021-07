Sconcerti: «Vi spiego perchè alla Lazio Sarri si sente a casa»

Sconcerti ha spiegato come Maurizio Sarri abbia bisogno di sentirsi un vero e proprio comandante, condizione che la Lazio gli garantisce

Mario Sconcerti, intervenuto a TMW Radio, ha parlato di Maurizio Sarri delle sensazioni del tecnico toscano nelle sue prime settimane in biancoceleste:

«Sarri è un grande maestro. Il calcio di luglio non mi interessa. Sarri è una grande realtà, vedremo più avanti. Ha sicuramente motivi di rivalsa, ma a lui piace allenare. Lo disse lui che la Juventus non era allenabile da lui. Ha scelto la Lazio, come avrebbe scelto la Roma. La Lazio gli sta anche meglio, lì è anche più padrone, ha bisogno di essere un comandante. Per questo aspetto la Lazio è davvero casa sua».