Sconcerti: «Lazio inaspettata e quasi non gradita tra Inter e Juventus»

Sconcerti, le parole del noto giornalista in merito alla corsa scudetto e alla posizione dei biancocelesti

La Lazio è al terzo posto in classifica, ad un solo punto da Inter e Juventus. Anche quella di mister Inzaghi è diventata quindi di diritto una pretendente al titolo. Questo il pensiero di Mario Sconcerti sulle colonne de il Corriere dello Sport.

«La Lazio è forse la più completa tra le tre squadre di testa. Ha subito gli stessi gol dell’Inter (20) e ne ha segnati 5 in più. Ha il miglior centrocampo d’Italia (Leiva-Milinkovic-Luis Alberto) e forse il miglior centrocampista in assoluto (Luis Alberto). Ha avuto la fortuna di crescere in silenzio, inaspettata e quasi non gradita in una corsa classica come quella tra Juve e Inter».