Sconcerti: «Inzaghi? A volte rimpianto alla Lazio, visti i problemi di Sarri»

Le parole di Mario Sconcerti in merito a Simone Inzaghi e all’Inter con un passaggio anche sulla Lazio

Ecco le sue parole: «Quando vedo l’Inter degli scambi stretti che aprono le difese di squadre molto chiuse, rivedo il gioco della Lazio che arrivò alla pandemia col miglior gioco d’Italia e dopo un lungo elenco di vittorie. Senza avere i giocatori che ha oggi l’Inter. Solo Gasperini inoltre ha saputo restare in una società più di Inzaghi. Allegri ha fatto la stessa cosa ma è stato esonerato. Inzaghi se n’è andato da solo. L’altra capacità è avere sempre la stima dei giocatori. Non è amato, è seguito, ascoltato dai suoi uomini. A volte anche rimpianto, come dimostrano i problemi di Sarri oggi. In sostanza, giudicatelo come credete, ma evitate di scoprirlo».