Sconcerti: «Non so se Inzaghi sia un allenatore da grande squadra»

Le parole di Mario Sconcerti ai microfoni di TMW Radio. Questo il pensiero del giornalista su Simone Inzaghi

Il periodo difficile della Lazio ha attirato le critiche e i dubbi nei confronti dell’ambiente e del tecnico Simone Inzaghi, sul banco degli imputati per la sua scarsa duttilità.

L’ultima critica arriva dalla voce del giornalista Mario Sconcerti, intervenuto così ai microfoni di TMW Radio: «Non so se Inzaghi sia un allenatore da grande squadra, forse in futuro lo sarà, crescendo. Non metto in dubbio sia un ottimo tecnico».