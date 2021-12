Sconcerti: «Nell’Inter di Inzaghi rivedo la Lazio di due anni fa»

Mario Sconcerti ha analizzato il cammino europeo dell’Inter d’Inzaghi, paragondando i nerazzurri alla Lazio di Simone

Ai microfoni di TMW, Mario Sconcerti ha analizzato il cammino dell’Inter in Champions League. Ecco le sue parole:

«In Champions aveva un girone molto facile, calcolando le avversarie. In fondo hanno battuto due volte lo Sheriff e una lo Shakhtar, mi sembra che abbia mostrato molto di più in campionato. Stasera vedremo, ci arriva da squadra di Inzaghi. Mi meraviglia sentire parlare di lui come un giovane allenatore, ma è uno rimasto 5 anni nella stessa società vincendoci tre titoli ed era accreditato a vincere il campionato nel 2020, fino alla pandemia. Io nell’Inter di adesso rivedo la Lazio di 2 anni fa, dove c’era facilità ad adattarsi all’avversario: se le squadre si chiudevano allora scambi stretti, con le big in contropiede. Inzaghi è un fior di tecnico e non ha niente da invidiare a Conte, sono diversi».