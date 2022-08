Sconcerti: «Difficile vendere Milinkovic, non ci sono richieste»

Mario Sconcerti ha parlato ai microfoni di TMW Radio di Milinkovic-Savic e di Luis Alberto. Le sue dichiarazioni

MILINKOVIC – «Milinkovic è difficile venderlo a ferragosto, non ci sono state richieste e Lotito è uno che tiene il punto. Diverso discorso è per Luis Alberto che non rientra nei programmi dell’allenatore. La Lazio è una squadra pronta che parte ogni anno dai tanti gol di Immobile. Non so se è un bene che alcuni giocatori siano stati presi in base alle esigenze dell’allenatore perché di solito l’allenatore dura meno dei giocatori».