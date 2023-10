Scommesse, Zaniolo si difende: «Mai giocato sul calcio». Gli aggiornamenti

Ha confessato di aver scommesso Nicolo Zaniolo, ma mai sui risultati del calcio: ecco cosa accadrà ora in questa settimana

Sta entrando sempre più nel vivo il caso scommesse. Quest’oggi il giocatore sotto i riflettori è Nicolò Zaniolo, avversario di mille battaglie della Lazio con la sua Roma prima della passata stagione. In particolar modo, stamane Il Corriere dello Sport di Roma ha ricordato come l’ex giallorosso sia l’unico dei tre indagati a non aver scelto la via del patteggiamento.

Malgrado il calciatore abbia comunque ammesso di aver scommesso a poker e blackjack su alcune piattaforme illegali, ha allo stesso tempo negato di aver giocato sui risultati del calcio. Entro questa settimana le procure della FIGC e di Torino avranno modo di sentire direttamente il tesserato dell’Aston Villa ed esaminare i suoi apparecchi elettronici.