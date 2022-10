Schopp: «Sarri allenatore entusiasmante, su Sturm Graz-Lazio...»

Markus Schopp, ex attaccante dello Sturm Graz, ha parlato della sfida di domani tra gli austriaci e la Lazio elogiando Sarri

Intervistato da Kronen Zeitung, Markus Schopp ha analizzato la sfida di domani tra Sturm Graz e Lazio:

«La Lazio è tra la crème de la crème in Italia. Un top club che vince sempre titoli. Anche in questa stagione la Lazio è partita bene, è quarta in campionato. La Lazio è una squadra di alto livello con giocatori molto interessanti come Pedro, campione del mondo e tre volte vincitore della Champions League, che ultimamente non ha giocato molto. O Sergej Milinkovic-Savic: è la stella della squadra. È incredibilmente dinamico, in tutto e per tutto. È inseguito dai top club in quasi tutti i periodi di mercato. Naturalmente anche Ciro Immobile, un classico nove. È il marcatore dei biancocelesti».

STURM GRAZ – «Per lo Sturm la sfida più grande sarà costringere la Lazio a commettere errori in fase di possesso. Perché i romani saranno concentrati. L’ultimo 1:5 contro il Midtjylland è stato un avvertimento sufficiente, è stato il classico scivolone – la Lazio non prenderà certo lo Sturm alla leggera. Qualcosa è possibile. Lo Sturm è sfavorito, ma la Lazio è una squadra di possesso, e allo Sturm questo piace. Ci saranno sicuramente degli spazi, se li sapranno sfruttare qualcosa sarà certamente possibile».

SARRI – «È anche un allenatore di possesso, entusiasmante. Ha dato la sua impronta alla squadra».