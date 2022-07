Schira: «Acerbi verso la cessione, Hysaj...»

Nicolò Schira ha fatto il punto su due difensori della Lazio: Acerbi viaggia verso la cessione, Hysaj non è incedibile

Ospite di Lazio Style Radio, Nicolò Schira ha parlato così di Acerbi e Hysaj:

«Acerbi? Per il momento escludo una permanenza anche solo per una questione numerica, essendo arrivati tre centrali. Penso che alla fine andrà via, anche se la sua cessione non è semplice. Ha 34 anni e la Lazio chiede 4 milioni, bisogna trovare chi è disposto a fare questo tipo di investimento e deve avere anche il gradimento del giocatore che è molto selettivo. Forse può succedere qualcosa sul fronte Inter, se dovesse partire Skriniar. Qualche squadra come Torino e Monza si sono fatte avanti, ma lui ha rifiutato, vuole una big. Per Hysaj ci sono sirene dall’estero, non è incedibile. Lui sta bene a Roma, ma per una questione di spazi ridotti apre anche a una cessione. Qualcosa può succedere, soprattutto perché la Lazio lo ha preso a zero e può rivenderlo a cifre normali, la richiesta è di 5 milioni di euro».

