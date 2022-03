Schillaci: «Immobile fuoriclasse, in Nazionale non gli è scattata la molla»

Totò Schillaci ha analizzato il momento della Nazionale, in vista della gara di questa sera contro la Macedonia: le sue parole

Questa sera la Nazionale affronterà la Macedonia nel primo appuntamento per arrivare al Mondiale in Qatar. Totò Schillaci – per le colonne de La Gazzetta dello Sport – ha commentato il momento degli Azzurri, soffermandosi su Immobile:

«Immobile mi ricorda tanto Mancini: anche Roberto in A era tra i migliori ogni stagione, poi però in Nazionale non riusciva a essere decisivo come quando indossava la maglia della Samp. Immobile in Italia ha dimostrato di essere un giocatore che fa la differenza, un fuori classe del nostro campionato, in Nazionale ancora no. Ma credo sia solo una questione di testa, deve scattare “la molla” per cominciare a segnare con continuità.

Dipende da lui, forse paga ancora lo scotto di quel fallimento con la Svezia: lì tutti pensavamo che Immobile ci portasse al Mondiale e quella pressione l’ha tradito quella volta e sicuramente la avvertirà in ogni gara con l’Italia: la maglia azzurra pesa,la pressione di tifosi e stampa è diversa da quella nei club».