Scarnecchia: «Ci si meraviglia di una Lazio in Champions ma è questione...»

Scarnecchia, l’ex calciatore ai microfoni di Tv play ha parlato della lotta Champions soffermandosi in particolare sulla Lazio

PAROLE – Deve dare continuità e proseguire con Allegri? Sì, la Juventus non deve toccare niente per l’anno prossimo. Un grande segreto è la continuità. Nel momento in cui non stai bene mentalmente non riesci a ottenere risultati. Tante volte ci si meraviglia per esempio della Lazio in Champions League con un organico dove Luis Alberto e Immobile hanno giocato così così, con Felipe Anderson che è il solo che le ha giocate tutte e Pedro che ha 35 anni ma che ha fatto una grandissima stagione. Questa è la testa