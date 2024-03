Scanavino avverte la Lazio: «La Juventus vuole la finale di Coppa Italia». Le parole del dirigente bianconero

L’amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club bianconero. Ha parlato del periodo negativo della sua squadra e degli obiettivi da centrare in questa stagione, avvertendo la Lazio. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Parlando di calcio che è il nostro core business, questa stagione è iniziata con entusiasmo e con grande successo di risultati; in questo momento siamo in una fase un po’ complicata. Sul campo a volte non siamo stati così brillanti, ma altre volte le prestazioni sono state molto positive e non siamo riusciti a ottenere quanto meritavamo. Per questo non ci abbattiamo, c’è grande fiducia nella squadra e nell’allenatore, tutti insieme stiamo lavorando per trovare la chiave per ripartire al più presto e centrare gli obiettivi della stagione in corso: la qualificazione in Champions League e il raggiungimento della Finale di Coppa Italia»