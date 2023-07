Scamacca: «Mi è tornato in mente quando dalle giovanili della Lazio passai a…». Le parole dell’attaccante del West Ham

Nel corso di un’intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio, Gianluca Scamacca, ha parlato anche del suo trasferimento dalle giovanili della Lazio a quelle della Roma. Ecco le sue parole:

PAROLE– «Mi è tornato in mente quando dalle giovanili della Lazio passai a quelle della Roma: al cuore non si comanda. Guardavo Totti mentre facevo il raccattapalle e non gli staccavo gli occhi di dosso ».