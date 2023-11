Savoldi: «Milinkovic dava delle soluzioni diverse alla Lazio. Quando mancano delle star…». Le parole dell’ex calciatore

Gianluca Savoldi è intervenuto ai microfoni di TMWRadio parlando della lotta scudetto e anche della situazione della Lazio. Le sue parole.

PAROLE– «Difficile stabilire quanto incida uno o più giocatori in una stagione. È chiaro che quando mancano delle star manca tanto. Secondo me Milinkovic dava delle soluzioni alla Lazio che davano l’opportunità di presentarsi davanti alla porta in maniera diversa».