Sassuolo alla ricerca di una vittoria: 3 punti possono valere un record

Sassuolo alla ricerca di una vittoria contro la Lazio: 3 punti possono valere un record importante. La statistica

La Lazio è attesa dall’ultima sfida di campionato contro il Sassuolo. Una gara che per i neroverdi, al verificarsi di alcune condizioni, potrebbe valere la Conference League. La squadra di De Zerbi cercherà inoltre la vittoria per ottenere un record. Come spiega la Lega Serie A.

«In caso di successo, il Sassuolo può stabilire un suo nuovo record di punti in una stagione di Serie A TIM; al momento i neroverdi sono a quota 59, hanno fatto meglio solo nel 2015/16, con 61 – che sono valsi però un sesto posto finale in classifica».