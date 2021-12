Lotito furioso: il presidente prepara la strigliata dopo il ko di Sassuolo

La Lazio sconfitta al Mapei. Lotito è furioso e avrebbe in mente un blitz questa mattina a Formello per strigliare la squadra

Lotito su tutte le furie. La Lazio è stata rimontata e sconfitta nel match di ieri al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Un ko che non è stato digerito dal presidente Lotito.

Secondo l’edizione odierna de Il Messaggero, Lotito avrebbe un mente un blitz questa mattina a Formello per confrontarsi con tutti. Una strigliata per i componenti della rosa affinché non ci siano più questi blackout che sono già costati sei sconfitte in campionato e sette in totale. Non solo i giocatori stavolta perché anche Sarri ha qualche responsabilità per l’attuale ottavo posto in classifica ( che potrebbe diventare nono se la Roma dovesse fare punti con lo Spezia in casa). Lotito si aspettava qualche difficoltà, ma non si immaginava che il percorso fosse così pieno di ostacoli