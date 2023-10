Sassuolo-Lazio, le probabili scelte di Dionisi e Sarri per il match di domani

Sassuolo-Lazio, alla vigilia della trasferta di domani contro gli emiliani queste le probabili scelte dei due tecnici

Archiviata la sosta per la Nazionale, domani la Lazio torna in campo e sfiderà il Sassuolo di Dionisi per un match che vale molto in vista della Champions. Alla vigilia della partita, queste le probabili scelte di Dionisi e Sarri

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ruan, Vina; Boloca, Racic; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri