Sassuolo, i neroverdi giocano per il record assoluto di punti

Lazio e Sassuolo si affrontano all’Olimpico per decidere quale delle due compagini rimarrà agganciata al treno per l’Europa che conta. Un solo punto di distacco tra le due formazioni, che domani daranno battaglia nella Capitale. Una sorpresa, quantomeno a livello di graduatoria in ambito nazionale. Fino ad oggi il Sassuolo ha ottenuto 30 punti, e il record dei neroverdi a metà campionato nella massima serie risale al 2015/16, quando gli emiliani collezionarono 31 punti dopo 19 gare giocate.