Sassuolo, Dionisi è a rischio esonero: tra i candidati a sostituirlo spunta anche un ex Lazio

Sassuolo, la situazione del tecnico emiliano è delicata e Gianluca DiMarzio fa il punto sul futuro in cui spunta un ex conoscenza della Lazio

La classifica è delicata con il Sassuolo che lotta per non retrocedere, e la sconfitta con il Bologna ha fatto precipitare la situazione legata al futuro di Dionisi. A riportare la notizia è Gianluca DiMarzio il quale spiega che in caso di addio dell’ex Empoli, spuntano tra i sostituti Grosso che è in pole position, per poi passare a Ballardini e Semplici. A essere decisiva sarà la gara con il Torino