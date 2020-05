Sassuolo e Cagliari, consentiti gli allenamenti individuali dal 4 maggio

Il Sassuolo e il Cagliari hanno reso possibili le sedute individuali di allenamento: il comunicato delle sue società

Il Sassuolo e il Cagliari danno il via libera ai loro giocatori. Da lunedì 4 maggio, sarà concesso l’ingresso ai campi dei rispettivi Centri sportivi per sedute di allenamento individuali, di seguito il comunicato del club neroverde:

«A seguito dell’Ordinanza del 30 aprile 2020 – Decreto 74/2020 della Regione Emilia Romagna con la quale, a far data dal 4 Maggio p.v., saranno consentiti, in strutture a porte chiuse, gli allenamenti in forma individuale di atleti professionisti, anche di discipline sportive non individuali, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, U.S. Sassuolo Calcio comunica che, a partire da lunedì 4 Maggio, sarà concesso ai calciatori professionisti di U.S. Sassuolo Calcio l’utilizzo dei campi del Mapei Football Center per sedute individuali facoltative».



Cagliari, le parole del Presidente Solinas tramite Facebook

«I giocatori del Cagliari Calcio potranno allenarsi ad Assemini nel rispetto delle giuste distanze e misure di sicurezza».