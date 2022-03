Sarri vuole evitare il contraccolpo dopo il Derby: confronto a Formello

Sarri vuole evitare contraccolpi mentali dopo il Derby ed è pronto a fare lo psicologo a Formello: l’Europa è troppo importante

Maurizio Sarri dovrà fare anche psicologo in queste due lunghissime settimane di sosta per le Nazionali. Il rischio contraccolpo, dopo il Derby malamente perso, aleggia pesantemente su Formello. Uno spettro che va assolutamente allontanato. Per questo alla ripresa ci sarà un confronto con i presenti, confronto che verrà poi replicato al ritorno dei tanti nazionali.

Le ultime otto partite infatti saranno decisive per il futuro della Lazio. Centrare l’Europa diventa fondamentale per impostare discorsi futuri sul mercato. Sarri vuole tenere tutti sul pezzo: come riportato da Repubblica, prima della rivoluzione è il momento della conservazione.