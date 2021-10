Sarri-Tudor: primo scontro tra due allenatori dal percorso diverso. I due tecnici non si sono mai affrontati in carriera

Hellas contro Lazio sarà anche Igor Tudor contro Maurizio Sarri. I due tecnici si affronteranno per la prima volta, per due carriere da allenatori molto diverse tra loro.

Il croato è alla sua seconda esperienza italiana, dopo l’Udinese, per un’avventura da tecnico iniziata relativamente da poco: basti pensare che nel 2008, anno del ritiro da calciatore (in seguito al ritorno in patria all’Hajduk Spalato dopo una lunga parentesi alla Juve), Sarri era in panchina già da una decina d’anni. Il quel periodo, per l’esattezza, era senza squadra, ma la sua ultima esperienza fu proprio al Verona (esonerato a febbraio).