Sarri chiama Lotito: da Bonazzoli a Tare. Di cosa hanno parlato tecnico e presidente della Lazio

Come riportato dal Messaggero mercoledì sera c’è stato un confronto al telefono tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito su Bonazzoli, Luca Pellegrini, persino su Milinkovic e Tare, insomma si è parlato di mercato, argomento che il tecnico preferisce non trattare in conferenza stampa, ma anche di futuro in generale.