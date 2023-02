Sarri e Tare, furia all’intervallo di Cluj-Lazio: cosa è successo. I due ce l’avevano con l’arbitro

Come svela Il Messaggero Maurizio Sarri e Igli Tare era anno furiosi all’intervallo per il rigore non concesso ad Immobile in Cluj-Lazio.

L’arbitro ha preferito persino sventolare anche un giallo al capitano biancoceleste. Forse non è rigore, ma la simulazione è troppo.