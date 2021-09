Sarri alla ricerca dell’equilibrio: la soluzione si chiama Akpa Akpro

Sarri è rimasto scottato dal mancato equilibrio riscontrato a San Siro: l’inserimento di Akpa Akpro per la svolta tattica

Maurizio Sarri non ci sta e vuole invertire immediatamente la rotta. Non solo dal punto di vista umorale (il pesante ko di San Siro potrebbe lasciare strascichi) ma anche e soprattutto dal punto di vista tattico. Come riportano il Corriere dello Sport e il Messaggero oggi in edicola, il tecnico toscano è pronto ad una rivoluzione “umile” per garantire miglior copertura alla sua squadra.

I quattro tenori più Immobile sono al momento insostenibili, specie nei big match contro grandi squadre. Per questo la soluzione si chiama Akpa Akpro. Il mediano, già provato al posto di Luis Alberto contro l’Empoli alla prima giornata, potrebbe garantire maggiore copertura al reparto arretrato. Non è da escludere poi anche l’inserimento di Basic: la fisicità dell’ex Bordeaux potrebbe tornare molto utile. Sarri medita e già col Galatasaray in Europa League giovedì potrebbero esserci dei cambiamenti sostanziali.