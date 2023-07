Sarri su Lotito: «Quanto lo sento? Spesso. Anche se ultimamente…». Le parole del tecnico biancoceleste sul patron della Lazio

Intervistato da Alfredo Pedullà per Sportitalia, Maurizio Sarri ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro e sulla sua Lazio. Le sue parole:

PAROLE– «Dipende, nei momenti in cui lui ha meno impegni politici lo sento spesso, nei momenti in cui, come nell’ultimo periodo, deve mettere insieme i partiti politici e le riunioni per i diritti televisivi lo sento meno. Mi fido di tutto lo staff, ma noi siamo una società in cui la figura del presidente è importante».