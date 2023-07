Sarri su Berardi: «Mi piacerebbe allenarlo ma è di un altro club e lo rispetto»

Sarri, il comandante ai microfoni di Sportitalia esce allo scoperto e esprime il suo parere su Berardi accostato alla Lazio

Ai microfoni di Sportitalia ha parlato Sarri, il quale riguardo Berardi che piace molto ai biancocelesti rilascia queste parole

BERARDI – Berardi è un giocatore del Sassuolo. È uno dei calciatori che mi piacerebbe allenare, così come ce ne sono tanti altri. Nel Sassuolo ce ne sono tanti di giocatori che a me sarebbe piaciuto allenare. Per esempio Frattesi, Maxime Lopez è un giocatore che mi intriga. È sempre stata una squadra che per filosofia ha avuto dentro due o tre giocatori che a me piacevano. Se parli di Berardi io devo fare un passo indietro perché ho troppo rispetto del Sassuolo per parlare di Berardi