Sarri striglia la Lazio dopo l’Almeria: «Non mi siete piaciuti»

A Maurizio Sarri non è piaciuto l’atteggiamento molle e svagato della Lazio nell’amichevole contro l’Almeria: squadra ripresa a Formello

Maurizio Sarri ha tenuto a rapporto la Lazio ieri a Formello nell’ultimo allenamento prima delle festività natalizia con la ripresa fissata per martedì 27 dicembre. Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico ha catechizzato la squadra dopo la brutta sconfitta di giovedì contro l’Almeria.

I biancocelesti, dopo due ottime prove contro Galatasaray e Hatayspor in Turchia sono ricaduti in uno di quei tipici black-out che tanto spazientiscono il toscano. Vero che ad un’amichevole va dato il giusto peso, ma il messaggio arrivato dal campo non è piaciuto per nulla. Serve mantenere attaccata la spina in attesa di un gennaio ricco di impegni tra campionato e Coppa Italia con l’aggiunta della Conference League da febbraio. Sarri non accetterà più altri cali di tensione.