Sarri, stasera il summit di mercato con Lotito: tutti i dettagli

Stasera la Lazio si ritroverà per la classica cena di Natale: sarò l’occasione per un summit di mercato tra Sarri e Lotito

Gli auguri di Natale ma anche tanto mercato al centro della serata di questa sera. Come riportato dal Corriere dello Sport, la cena di Natale della Lazio diventerà anche l’occasione per permettere a Sarri e Lotito di affrontare l’argomento relativo al prossimo mercato di gennaio.

Con Kamenovic in uscita (prestito con diritto di riscatto a 2.5 milioni dallo Sparta Praga) cresce l’urgenza di regalare a Sarri un nuovo terzino sinistro. L’indice di liquidità tuttavia impone che l’eventuale operazione in entrata ricalchi le cifre, sia in termini di cartellino che d’ingaggio, dell’operazione Kamenovic col club della Repubblica Ceca. A queste condizioni potrebbe arrivare soltanto un terzino giovane da far crescere alle spalle di Marusic con l’investimento importante su Pellegrini o Parisi (il preferito del tecnico) da rinviare in estate. Lotito non vorrebbe operare correttivi, Sarri insiste: il summit di questa sera potrà sciogliere diversi dubbi.