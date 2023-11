Sarri sotto accusa dopo Bologna-Lazio: «Quando la squadra è nei guai, non trova quasi mai una soluzione» 

È finito sotto accusa Maurizio Sarri dopo Bologna-Lazio, ecco cosa è acceduto al tecnico che non riesce a uscire dalla difficoltà

Non va oltre il cinque in pagella Il Messaggero circa la valutazione della performance di Maurizio Sarri per il match tra Bologna e Lazio. Le scelte iniziali del tecnico non sembrano pagare, con Castellanos e Pedro entrambi tra i peggiori dell’undici capitolino.

Dopo un primo tempo più che discreto però, la sua squadra subisce gol alla prima occasione concessa e accusa mentalmente il lapo rossoblù e non poco. La reazione allo svantaggio è pressoché inesistente con la Lazio non riesce a creare alternative per rientrare in partita. Insomma, il medesimo film per tutti i 90 minuti, mentre Sarri sembra aver esaurito gli assi nella manica.