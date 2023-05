Sarri a Sky Sport: «Prima mezzora top, finale gestito. Scudetto con la Lazio? Dico questo». Le parole del tecnico

Maurizio Sarri ha parlato a Sky Sport dopo Lazio-Sassuolo. Le sue parole.

PARTITA – Abbiamo sofferto dopo aver fatto 30 minuti di alto livello con una delle più belle prestazioni stagionali, siamo arrivati alla fine del primo tempo con solo un gol di vantaggio. Il Sassuolo è una squadra con grandi qualità di palleggio, per fortuna siamo rimasti lucidi e coordinati anche quando abbiamo difeso più basso, il finale l’abbiamo gestito davvero bene.

IMMOBILE – Immobile? Non ci ho parlato. Io lo sto facendo giocare per vedere se torna in condizione, abbiamo bisogno di lui al 100% e ora ovviamente non lo è, nella settimana di tre partite è chiaro che non può fare tre volte 90 minuti.

ROTAZIONI – Le rotazioni ci possono fare bene, io dietro posso dare anche continuità sulla linea difensiva, noi abbiamo bisogno di rotazioni davanti, è troppo importante avere sempre la gamba brillante. Noi in quel reparto siamo un po’ corti.

DIFESA – Ne abbiamo presi talmente tanti l’anno scorso che ci bastavano. Quest’anno abbiamo preso anche un difensore diverso e c’è un anno in più di lavoro, è cresciuta tutta la squadra a livello difensivo.

NAPOLI – Sono contento perché come ho sempre detto da bambino tifavo Napoli. Mi da gusto che riescano avvincere lo scudetto, un minimo di giramento c’è perché mi sarebbe piaciuto arrivarci. Con la Lazio? Sarà lunga, vediamo se ce la faccio ad allenare ancora abbastanza.