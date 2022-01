Sarri scontento del mercato: no a Kamenovic e non convinto da Cabral

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Secondo quanto riporta Rai Sport, Maurizio Sarri non sarebbe contento del mercato fatto dalla Lazio

È stato un mercato a dir poco magro per la Lazio di Maurizio Sarri. Secondo quanto riporta Rai Sport, il tecnico sarebbe molto arrabbiato per l’epilogo del calciomercato biancoceleste.

Sarri non voleva il tesseramento di Kamenovic che gli è stato di fatto imposto da Lotito e Tare e non era del tutto convinto su Jovine Cabral. Nelle due gare che il club ha sottoposto all’allenatore per visionarlo, Cabral non giocava.