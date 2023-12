Sarri, scelta azzardo in Verona-Lazio? Mau pronto a rischiare. Le ultime sulle decisioni del tecnico per la gara

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, per la sfida di oggi col Verona, Sarri valuta la formazione migliore da schierare al Bentegodi facendo i conti con gli infortunati. Il tecnico della Lazio è appeso a Casale, fuori dal 25 ottobre per uno stiramento e una ricaduta. Vuole farlo giocare oggi a Verona, con due allenamenti e mezzo nelle gambe (un po’ lunedì, poi giovedì e ieri). Bastano e avanzano all’allenatore per non presentarsi con Gila e Marusic davanti al gigante Djuric.

Il tentativo di provare Patric è fallito prima ancora dell’inizio della rifinitura. Lo spagnolo proverà per l’Atletico. Romagnoli, salvo sorprese, tenterà per l’Inter. Casale-Gila è la coppia che Sarri non ha provato e che conta di far giocare. L’opzione Marusic al centro resta in piedi.