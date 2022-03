Sarri rincuora Immobile: la Lazio ha bisogno dei suoi gol

Ciro Immobile è tornato a Formello dopo la delusione con l’Italia: Sarri se lo coccola e punta sui suoi gol per il rush finale di stagione

Ora è tempo di pensare solo alla Lazio. Archiviata la delusione della mancata qualificazione al Mondiale con l’Italia, Ciro Immobile è tornato ieri a Formello, la sua casa. Sarri, come riportano le edizioni odierne di Tempo e Repubblica, se lo coccola e se lo tiene stretto.

Ieri il tecnico toscano lo ha prima incontrato in separata sede e poi la ha spronato sul campo, incoraggiandolo. Tutto il mondo Lazio sa che per agguantare la determinante qualificazione all’Europa si passerà inevitabilmente dai gol di Ciro che dal canto suo vuole riprendere il discorso già con il Sassuolo dopo essere rimasto a secco con la Roma. Ventuno le reti in Serie A, proprio come Vlahovic. Sabato l’occasione giusta per riprendere il discorso.