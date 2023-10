Sarri alla ricerca del centrocampo ideale: Luis Alberto unico punto fermo

Maurizio Sarri deve ancora sciogliere il rebus legato al centrocampo della Lazio: l’unica certezza è rappresentata da Luis Alberto

Luis Alberto unica certezza del centrocampo della Lazio. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, in queste prime otto partite stagionali tra campionato e Champions League, Maurizio Sarri ha cambiato per ben 4 volte la composizione del reparto.

Il Mago ha prima giocato con Cataldi e Kamada, poi con Rovella e Guendouzi contro il Milan e prima ancora con Cataldi e Vecino alternati nel ruolo di play. Alla ricerca della stabilità, l’unica luce dei biancocelesti è Luis Alberto.