Sarri riabbraccia il vero Pedro: spagnolo rigenerato dalla sosta

Alla ripresa del campionato Maurizio Sarri potrà contare finalmente sul “suo” Pedro, che si è allenato a pieno regime nella sosta

Dopo un inizio di stagione tormentato ora Pedro è pronto a (ri)prendersi la Lazio. Lo spagnolo si è allenato a pieno regime a Formello, come non accadeva da tempo. Dall’inizio della stagione, a parte qualche fiammata, ha giocato part-time e il più delle volte s’è visto il sosia dello spagnolo.

La caviglia l’ha tormentato per tutto l’inizio di stagione facendogli saltare anche gare importanti ma ora spera di aver trovato la pace. Il Pedro rigenerato è l’ombra di una minaccia (per gli avversari della Lazio) che si aggirerà sul campionato e la corsa Champions. Sta tor-nando il vero Pedrito quindi. Quello del gol al Napoli (l’anno scorso), quello del gol all’Inter e del gol a Cremona (entrambi quest’anno). Ha libertà di muoversi come e dove vuole. Fa l’ala, fa il tornante, sempre con ritmo da runner. Sfugge ai radar, è adatto al palleggio di Sarri e alle sortite in contropiede. Mau gli concede evasioni, gli concede tutto. Lo riporta Il Corriere dello Sport.