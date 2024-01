Sarri furia con la sua Lazio: «Non succeda mai più». Il retroscena post Supercoppa

Maurizio Sarri furioso con la sua Lazio, spunta il nuovo retroscena dopo il ko in Supercoppa Italiana: cos’è successo

Il Corriere dello Sport racconta di un Maurizio Sarri furioso con la sua Lazio dopo il ko per 3-0 in Supercoppa Italiana contro l’Inter. Estrapolate dal suo discorso in hotel frasi come «Non suceda mai più» o anche «Vi siete arresi subito».

Una delusione che ha poi portato a posticipare il giorno di riposo inizialmente previsto per oggi. E si racconta anche di un Lotito sulla stessa linea del tecnico, che ha parlato di rinnovi che ora vanno meritati dai giocatori.