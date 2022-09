Sarri prepara il tour de force: il programma tra Midtjylland e Cremonese

Maurizio Sarri vuole due vittorie prima della sosta: il tecnico prepara il programma tra Midtjylland e Cremonese

La Lazio è attesa da due importanti sfide prima della sosta del prossimo 25 settembre. Giovedì la trasferta in Danimarca sul campo del Midtjylland in Europa League, domenica alle 15 gara sul campo della Cremonese.

Sarri vuole due vittorie e per questo sta preparando tutto nei minimi dettagli. Come riportato dal Corriere dello Sport edizione romana, dopo la gara europea la Lazio ripartirà giovedì notte dall’aeroporto di Billund per fare tappa a Piacenza e poi Cremona. Niente ritorno a Roma: Sarri non vuole sprecare energie preziosi.