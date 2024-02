Sarri a Sky: «Col Bologna sconfitta immeritata. Dobbiamo giocare come nelle ultime tre»

Maurizio Sarri ha parlato a Sky Sport prima del match tra la sua Lazio e il Torino: le dichiarazioni del tecnico

Ai microfoni di Sky Sport, prima di Torino-Lazio, è intervenuto Maurizio Sarri.

LE PAROLE – «Lo stato d’animo è buono, non dobbiamo farci influenzare dall’ultimo risultato. Veniamo da tre ottime prestazioni, i risultati poi premiano o meno. Dobbiamo essere bravi a non farci influenzare da una sconfitta occasionale ed immeritata, proseguendo come le ultime tre. Non è che il Torino crea problemi a noi storicamente, è sempre una squadra difficile da affrontare. A differenza degli anni scorsi mi sembra abbia anche più qualità. Il tridente? Nelle ultime gare abbiamo trovato vivacità e pericolosità negli ultimi 25 metri. I tre davanti devono proseguire così».