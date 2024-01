Sarri a Dazn: «A livello caratteriale siamo ancora da trovare, ma se siamo questi... Derby? Ci interessa per la nostra gente»

Maurizio Sarri ha parlato a DAZN dopo la partita tra la sua Lazio e l’Udinese: le dichiarazioni dell’allenatore

A DAZN, dopo Udinese-Lazio, è intervenuto Maurizio Sarri.

VITTORIA – «E’ stata una partita difficile, una gara sporca su un terreno non ideale con una squadra più fisica di noi. Sono contento di come i ragazzi hanno reagito, sono rimasti in partita con uno spirito diverso da qualche mese fa. Dopo l’1-1 non abbiamo mollato e siamo rimasti in campo giustamente, non avevamo concesso quasi niente».

LAZIO CHE VUOLE – «Dal punto di vista caratteriale siamo ancora da trovare un’espressione definitiva. Se siamo quelli dell’ultimo mese è tanta roba, ma deve essere la nostra versione definitiva a livello mentale».

ROVELLA – «Fa meglio la fase difensiva. In fase di impostazione ha margini di crescita, può verticalizzare di più e perdere qualche pallone di meno. Non mi aspettavo uno in grado di recuperare così tanti palloni. Le sostituzioni all’intrvallo non sono punitive. Isaksen aveva preso un colpo, Kamada era già ammonito in una gara così sporca».

IMMOBILE E LUIS ALBERTO – «Hanno il controllo domani, al massimo rientrano in gruppo martedì. E’ una situazione difficile, ma potrebbe recuperare più Luis Alberto che Immobile. Poi speriamo di recuperare gli acciaccati Isaksen e Zaccagni».

DERBY – «Che la formula della Coppa non mi piace lo sanno tutti. A noi non interessa il passaggio del turno, ma ci interessa il derby per la nostra gente».