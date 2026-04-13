Sarri nel post partita: «Gol un po’ fortuito! Sconfitta immeritata per quanto dimostrato»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato nel post partita del match della 32a giornata contro la Fiorentina

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato nel post partita del match valido per la 32a giornata di Serie A 2025-2026 contro la Fiorentina. Le sue parole rilasciate per DAZN:

ANALISI PARTITA – «Il gol è stato un po’ fortuito, fino a quel momento la partita era completamente in mano nostra come gestione, come palleggio, ma lo è stata anche dopo. Noi abbiamo la responsabilità di avergli concesso qualche ripartenza di troppo a campo aperto, però la partita l’abbiamo fatta sempre noi. La sconfitta sinceramente mi sembra un po’ troppo per quello che si è visto in campo».

STAGIONE E OBIETTIVI – «L’ennesima sconfitta in campionato? Ci sono solo sei squadre che hanno perso meno di noi. Se era la prima, eravamo primi. Qual è l’obiettivo da qui a fine campionato? Per quanto mi riguarda la stagione è devastante, è soffertissima. Solo per la preparazione di questa partita ci mancavano dieci giocatori, ci è toccato far giocare tutti gli acciaccati un tempo per uno. È una stagione difficilissima».

SOCIETA’ E FUTURO – «Io per il mio futuro sono poco preoccupato. Per la Lazio vediamo, sentiamo quali sono i programmi, ancora non ho sentito niente e non so quali possano essere i programmi per il futuro. Quello spetta alla società e poi ne prenderò atto io di conseguenza».

SQUADRA – «Il mancato attacco dell’area di rigore è un problema che abbiamo avuto per tutto l’anno. La caratteristica è quella lì, ci manca un attimino. Oggi quando siamo riusciti a saltare l’uomo raramente eravamo accompagnati per produrre qualcosa di diverso. Nel finale Raul Moro ha avuto un’occasione di testa pericolosa, però è un qualcosa che ci sta un po’ mancando, anche per caratteristiche».

COPPA ITALIA – «Recuperare i giocatori è sempre importante, però bisogna vedere in che condizioni ci arrivano. Se ci arrivano in condizioni che sono guariti da un punto di vista clinico è diverso dall’essere in grande condizione. La speranza è di recuperarli in piena efficienza. Vediamo un attimo, però da qui a fine campionato dobbiamo fare partite vere, come in larga parte abbiamo fatto anche stasera».

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