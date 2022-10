Ponciroli tuona: «Sarri? Il suo atteggiamento mi dà fastidio»

Il giornalista ha espresso il suo parere su Maurizio Sarri a pochi giorni dalla sfida della Lazio contro l’Atalanta

Ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio ha parlato il giornalista Fabrizio Ponciroli, il quale ha espresso la propria opinione su Sarri, in occasione della gara che attende la squadra biancoceleste contro l’Atalanta.

SARRI – «A me il contorno Sarri non piace, sul campo sta facendo benissimo, le sue continue lamentele dal campo al calendario mi infastidiscono e per questo mi auguro che Gasperini possa dare una lezione di calcio a Sarri»