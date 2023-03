Sarri: «Noi unica italiana a perdere in Europa? Perché gli altri son più bravi…»

Sarri, il comandante alla vigilia della delicata sfida contro l’AZ Alkmaar replica alla domanda sulla Lazio unica sconfitta delle italiane

Domani la Lazio se vuole continuare la sua avventura in Europa non può permettersi di fallire, e Sarri lo sa bene. Il comandante alla vigilia della partita risponde duramente ai cronisti alla domanda inerente ai biancocelesti, come unica sconfitta delle italiane in Europa.

UNICA ITALIANA A PERDERE IN EUROPA – Significa che siamo peggio delle altre squadre italiane, inutile fare altri commenti. Io penso che prima di fare bene in Europa, bisogna fare bene in Italia. La valutazione che farò della mia squadra la farò sulla competizione più lunga, il campionato, non su quelle più brevi. Detto ciò domani proveremo a fare il massimo, cercheremo di migliorare e di passare il turno. Siamo convinti di poter andare avanti