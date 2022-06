Sarri, visita con il papà Amerigo al Museo del Ciclismo

L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri, qualche giorno fa ha visitato, in compagnia del padre, il Museo del ciclismo Gino Bartali

Non è certo una novità e una sorpresa la passione di Maurizio Sarri per il ciclismo. Lo stesso tecnico della Lazio l’ha ammesso in più di un’occasione.

Ed ecco che l’allenatore dei biancocelesti, come ha raccontato La Nazione, qualche giorno si è recato, in compagnia di papà Amerigo, al Museo del Ciclismo Gino Bartali a Ponte Ema. Un modo per ricaricare le pile in vista della ripartenza della stagione, che pare sempre più vicina.