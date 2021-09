Sarri risponde a Mourinho: «Zaniolo era in fuorigioco, Leiva ha subito fallo»

Mister Sarri, durate la conferenza stampa di oggi, è tornato a parlare delle polemiche sollevate da Mourinho per l’arbitraggio nel derby

Mister Sarri, durante la conferenza stampa di presentazione di Lazio-Lokomitiv Mosca, ha risposto alle accuse di Mourinho mosse contro l’arbitro per la gestione degli episodi. Ecco le sue parole:

«Le mie valutazioni sono che Leiva ha subito fallo e non viceversa, si protesta su un rigore in cui Zaniolo era fuorigioco. Il rigore dato alla Roma lo hanno visto solo arbitro e VAR, io vedendo per due giorni le immagini non l’ho capito. E se c’è il tocco è Zaniolo che colpisce Akpa e non il contrario. Ma non mi interessa e non mi interessa più parlare della Roma. I punti li abbiamo fatti e ora dobbiamo pensare a domani, il derby è passato ma la stagione non dura due partite. Capisco l’importanza per i tifosi, ma dobbiamo pensare alla partita europea di domani».