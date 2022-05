Sarri, adesso la media punti è da podio: i numeri

La Lazio di Sarri sta viaggiando a pieno ritmo e la vittoria contro la Samp vale un posto sul podio di una speciale classifica

La Lazio inizia a viaggiare secondo i ritmi dettati da Sarri. Dopo la partenza stentata, il mister sta raccogliendo i frutti del tanto lavoro iniziato in estate: come riporta il Corriere della Sera, il tecnico è al terzo posto della classifica all time biancoceleste, per media punti in Serie A.

Con la vittoria contro la Sampdoria, ha scavalcato Zeman, Carver, Mancini e Maestrelli con la media di 1,722 punti a partita. Solo Eriksson e Inzaghi hanno fatto meglio con, rispettivamente, 1,895 e 1,822.