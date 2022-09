Sarri: «Maximiano-Provedel? Vi spiego come stanno le cose»

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Midtjylland: le sue parole su Provedel e Maximiano

PROVEDEL E MAXIMIANO – «Provedel sta facendo bene, il dispendio fisico del portiere è minore. Ho scelto di far continuare Ivan per evitare di cambiare tutta la linea difensiva. Verrà il momento di tutti, anche nelle ultime tre partite hanno giocato in 19 calciatori diversi. Verrà anche il momento per gli altri due portieri. Ora la scelta è dovuta al non cambiare l’80% del reparto. Abbiamo cercato di far continuare lui che era quello a meno rischio di sforzo fisico»