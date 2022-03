Sarri-Luis Alberto, nuovo chiarimento? E la Juve...

Il rapporto tra Sarri e Luis Alberto è sempre stato molto particolare. E sullo sfondo c’è la Juventus: i dettagli

L’inizio stagione è stato a dir poco complicato, con un amore tecnico che non sbocciava e tante panchine. Poi tra Luis Alberto e Sarri pareva esser arrivato il sereno. Ora però qualche altra piccola incomprensione pare esser scoppiata.

Come sottolineato da Il Corriere dello Sport, una nuova incrinatura ci sarebbe stata nel finale di Lazio-Venezia, con il Mago che non avrebbe preso bene la sostituzione. La sosta avrebbe aiutato a rasserenare gli animi, nonostante un derby andato malissimo. Sullo sfondo c’è un futuro non del tutto chiaro, con contratto che scade nel 2025. E la Juventus starebbe considerando l’idea di far partire un assalto al giocatore, con Lotito non si accontenterebbe di meno di 40 milioni di euro. Insomma, non resta che attendere quel che accadrà, anche se il futuro, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere ancora a Roma.