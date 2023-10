Lotito-Sarri, torna il sereno: c'è l'intesa sul mercato. E l'obiettivo stagionale...

Lotito-Sarri, torna il sereno: l’exploit dei nuovi contro l’Atalanta ha rasserenato gli animi. E sull’obiettivo stagionale…

Come riportato dal Corriere dello Sport, in casa Lazio è tornato il sereno tra Sarri e Lotito. La vittoria contro l’Atalanta nell’ultima sfida prima della sosta con l’exploit e le ottime prestazioni dei nuovi acquisti (Castellanos su tutti) ha fatto sciogliere tecnico e patron in un importante abbraccio.

Sull’obiettivo europeo i due continuano a non concordare (Lotito ritiene la squadra assolutamente da Champions, per Sarri sarà importante acchiappare almeno una delle posizioni europee) ma al momento sull’argomento si sorvola. La ritrovata serenità della Lazio è più importante del resto.