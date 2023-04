Lotito-Sarri, colloquio privato a Formello: il patron gli ha promesso una cosa

Claudio Lotito ha incontrato Maurizio Sarri prima della partenza della squadra per Monza: la promessa al tecnico

Maurizio Sarri è sempre più al centro del mondo Lazio. Il Messaggero oggi in edicola svela un importante retroscena avvenuto sabato a Formello. Il piano del tecnico è allestire una rosa sempre più competitiva e da Lotito continuano ad arrivare conferme.

Sabato, tra la conferenza stampa e la partenza per Monza si sono parlati a Formello, da soli. Per Lotito, Sarri è già parte integrante della “famiglia Lazio” ed è pronto ad affidargli un ruolo sempre più centrale, come ribaditogli alla vigilia della sfida di domenica